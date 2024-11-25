Для мобильных операторов с января вводят обязательное правило: коснется всех украинцев

В Украине с 1 января 2025 года вводится новый унифицированный звуковой сигнал для звонков на перенесенные номера. Это нововведение коснется всех абонентов мобильной связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НКЭК.

Что изменится

Абоненты, которые будут звонить на номера, сменившие мобильного оператора через услугу переноса номера (MNP), услышат специальный сигнал - так называемый зумер. Он будет служить предупреждением о том, что звонок выходит за пределы сети оператора. Это важно, так как тарификация звонков между разными операторами может отличаться.

Почему это важно

Инициатива направлена на то, чтобы сделать процесс звонков более прозрачным для пользователей. Таким образом абоненты будут проинформированы о возможных дополнительных расходах. Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКЭК), этот сигнал станет обязательным для всех мобильных операторов страны.

Как это будет работать

Введение сигнала: Унифицированный звуковой сигнал будет автоматически воспроизводиться перед соединением с перенесенным номером. Информирование абонентов: Операторы мобильной связи, должны начать активную кампанию по информированию своих клиентов через медиа, веб-сайты и пункты обслуживания. Доступность информации: Аудиофайл с унифицированным сигналом будет опубликован на официальном сайте НКЭК, а также на их официальных страницах в социальных сетях.

Это нововведение будет способствовать повышению осведомленности пользователей о переносе номеров, а также обеспечит прозрачность в вопросе тарификации.