Чи буде в Києві стабільний зв'язок у разі вимкнень світла: пояснення КМДА

Наразі у Києві проводиться робота із забезпечення безперервного мобільного зв’язку на період відключень електроенергії. Компанії, що надають послуги зв’язку, встановлюють генератори та батареї на базових станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Петра Пантелеєва під час брифінгу в Media Center Ukraine.

Мобільні оператори готують забезпечити киян стабільним звʼязком під час відключень електроенергії. Задля цього компанії вже встановили генератори та батареї на базових станціях. Таких заходів вжили оператори "Київстар", "Водафон" і "Лайфселл".

Основною умовою залишається зберегти GSM-звʼязок. Саме ця мережа надає послуги передачі: голосової інформації, SMS та інших інформаційних повідомлень.

Що стосується інтернет-зв’язку, під час знеструмлення він також перевантажується. Бо за відсутності Wi-Fi, усі починають користуватися мобільним інтернетом.

За словами Пантелеєва, саме тому для кожного оператора так важливо мати безперебійний GSM-зв’язок під час відключень. Зокрема, щоб працювали та своєчасно обслуговували встановлені резервні елементи живлення.

"Під час відключень ми двічі на день моніторимо рівень звʼязку. В нас є свої показники, тому можу сказати, що ми цю ситуацію контролюємо. Спільно з операторами забезпечуємо те, щоб звʼязок у місті був безперебійний", - зазначив Пантелеєв.