Сигнал Пекіну: Тайвань провів перші бойові випробування HIMARS

Тайванські військові запустили десятки випробувальних ракет у зону відчуження в Тихому океані, вперше продемонструвавши свої системи HIMARS публіці після їхньої поставки в жовтні.

Платформа може бути оснащена ракетами, здатними вражати цілі на відстані до 300 кілометрів - далеко за межами південно-східного узбережжя Китаю, що значно підвищує ударні можливості Тайваню як за дальністю, так і за точністю.

Зміна позиції США

Раніше Вашингтон уникав поставок Тайваню наступальної зброї. Однак адміністрація Дональда Трампа в його перший термін схвалила угоду, що стало поворотним моментом у політиці США.

Ця система зіграла ключову роль в обороні України, і тепер Вашингтон демонструє готовність зміцнювати оборонний потенціал Тайваню.

Китай посилює тиск

Хоча повномасштабний конфлікт не виглядає неминучим, Китай посилює тиск на Тайвань. З початку терміну президента Лая Цзін-де кількість китайських літаків, що перетинають серединну лінію, різко зросла.

У відповідь Тайвань заявив про підвищення оборонних витрат до 3% ВВП і намір не покладатися на "добру волю" ззовні.

Технічні проблеми і підтримка США

Під час випробувань виникли збої, пов'язані з аномалією сигналу. Американські фахівці допомогли усунути проблему.

На полігон у провінції Піндун прибула команда Lockheed Martin - виробника HIMARS, щоб надати технічну підтримку.

HIMARS доповнює арсенал Тайваню

Системи HIMARS можуть запускати ракети з дальністю 70 км, перекриваючи прогалину між старими тайванськими снарядами і стратегічними цілями.

Аналітики підкреслюють, що це критично важливо для протидії сучасній тактиці Китаю.

Переваги та виклики

Експерт Чіє Чун зазначив, що мобільність HIMARS робить їх ефективними при відбитті десанту. Однак збільшена дальність вимагає координації з союзниками та іншими родами військ.

Це вимагає поліпшення інформаційних систем і міжвидової взаємодії в армії Тайваню.

Політичний сигнал Пекіну

Хоча HIMARS не вирішує всіх проблем, запуск ракет послав Китаю потужний політичний сигнал. Система може стримувати Пекін можливістю ударів по інфраструктурі.

Проте Тайваню, як і раніше, необхідно розширювати арсенал, вважає Джек Чен з Formosa Defense Vision.

Майбутні поставки і навчання

Перша партія з 11 HIMARS уже на Тайвані. Друга - з 18 пусковими установками і сотнями ракет - очікується 2026 року.

У липні Тайвань проведе розширені військові навчання Хань Куан - цього року вони триватимуть 10 днів замість п'яти.