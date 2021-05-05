"Сигнал мощной поддержки": в МИД рассказали, чего ожидают от визита главы Госдепа

"Мы рассматриваем визит как сигнал чрезвычайно мощной поддержки со стороны Соединенных Штатов в противодействии российской гибридной агрессии", - сказал замглавы МИД.

Он отметил, что визит госсекретаря США в Украину "является первым полноценным двусторонним визитом в европейскую столицу".

"Мы рассчитываем на усиление нашей поддержки, как в политической, так и в оборонной сфере со стороны нашего главного союзника безопасности. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку Соединенными штатами курса реформ, а также модернизацию всех сфер жизнедеятельности, прежде всего тех, которые, безусловно, связаны с национальной безопасностью и обороной", - сообщил Енин.

Он добавил, что на встрече также обсудят активизацию взаимодействия в сфере торговли и инвестиций, рост потенциала взаимного сотрудничества в рамках международных организаций и механизмы технической помощи для украинской экономики.