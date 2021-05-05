"Сигнал потужної підтримки": в МЗС розповіли, що очікують від візиту голови Держдепу

"Ми розглядаємо візит як сигнал надзвичайно потужної підтримки з боку Сполучених Штатів у протидії російській гібридній агресії", - сказав заступник глави МЗС.

Він зазначив, що візит держсекретаря США до України "є першим повноцінним двостороннім візитом до європейської столиці".

"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки, як у політичній, так і в оборонній сфері з боку нашого головного безпекового союзника. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими штатами курсу реформ, а також модернізацію всіх сфер життєдіяльності, насамперед тих, які, безумовно, пов'язані з національною безпекою і обороною", - повідомив Єнін.

Він додав, що на зустрічі також обговорять активізацію взаємодії у сфері торгівлі та інвестицій, збільшення потенціалу взаємного співробітництва в рамках міжнародних організацій та механізми технічної допомоги для української економіки.