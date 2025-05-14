Сигарети в Україні за рік подорожчали на 25 гривень: що буде з цінами далі
Алкоголь і сигарети займають значну частку у витратах українців. Ціни на тютюнові вироби зростають швидше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
Ціни на алкоголь
За даними Держстату, у квітні 2025 року порівняно з квітнем 2025 року:
- ціни на горілку зросли на 2,2% до 118,4 гривень за пляшку 0,5 літра,
- вина столові українських марок подорожчали на 7,8% до 118,6 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 11,3% до 35,5 гривень за пляшку 0,5 літра.
Ціни на сигарети
- сигарети з фільтром вітчизняних марок подорожчали на 32,3% до 102,4 гривень за пачку,
- сигарети медімум-класу подорожчали на 29,6% до 111,3 гривень за пачку,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 27,3% до 131,3 гривень за пачку,
Підвищення цін на сигарети
Як зазначили в НБУ, закон про підвищення акцизів передбачає різке збільшення ставок саме у 2025 році. У 2026-2028 роках акциз зростатиме помірно. У зв'язку з цим у 2025 році очікується більш значне зростання цін на сигарети.
Сигарети займають 3,9% у споживчих витратах українців. На алкоголь українці витрачають 4,0%. Мінімальні ціни на алкоголь майже не підвищувалися з 2018 року, у зв'язку з чим ціни на нього майже не зростають.
За даними КМІС, у лютому-березні 2025 року 31% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня - 27%). Вживання тютюнових або нікотинових виробів помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 41%, серед жінок - 16%.
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