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Сигареты в Украине за год подорожали на 25 гривен: что будет с ценами дальше

Украина, Среда 14 мая 2025 15:05
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Сигареты в Украине за год подорожали на 25 гривен: что будет с ценами дальше Фото: Цены на сигареты в Украине выросли за год почти 30% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Алкоголь и сигареты занимают значительную долю в расходах украинцев. Цены на табачные изделия растут быстрее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Цены на алкоголь

По данным Госстата, в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года:

  • цены на водку выросли на 2,2% до 118,4 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 7,8% до 118,6 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 11,3% до 35,5 гривен за бутылку 0,5 литра.

Цены на сигареты

  • сигареты с фильтром отечественных марок подорожали на 32,3% до 102,4 гривен за пачку,
  • сигареты медимум-класса подорожали на 29,6% до 111,3 гривен за пачку,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 27,3% до 131,3 гривен за пачку,

Сигареты в Украине за год подорожали на 25 гривен: что будет с ценами дальше

Повышение цен на сигареты

Как отметили в НБУ, закон о повышении акцизов предусматривает резкое увеличение ставок именно в 2025 году. В 2026-2028 годах акциз будет расти умеренно. В связи с этим в 2025 году ожидается более значительный рост цен на сигареты.

Сигареты занимают 3,9% в потребительских расходах украинцев. На алкоголь украинцы тратят 4,0%. Минимальные цены на алкоголь почти не повышались с 2018 года, в связи с чем цены на него почти не растут.

По данным КМИС, в феврале-марта 2025 года 31% респондентов заявили, что употребляют табачные или никотиновые изделия (ежедневно - 27%). Употребление табачных или никотиновых изделий заметно более распространено среди мужчин, чем среди женщин. Так, среди мужчин употребляют такие изделия 41%, среди женщин – 16%.

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Цены на продукты Государственная служба статистики
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