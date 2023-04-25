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"Сіетл" здолав "Колорадо" в овертаймі плей-офф Кубка Стенлі: відео всіх голів вечора НХЛ

Фото: Джордан Еберлі щойно закинув переможну шайбу "Кракен" (twitter.com/SeattleKraken)
Автор: Антон Федорців

Найкращі команди Західної та Східної конференцій Національної хокейної ліги продовжують битися в плей-офф Кубка Стенлі-2023. Головне протистояння дня відбулося в штаті Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

У Сіетлі місцеві "Кракен" вийшли на четвертий поєдинок проти чинного чемпіона – "Колорадо". Дебют зустрічі був за господарями. Команда Дейва Гекстола закинула дві шайби в першому періоді.

Спершу в затяжній атаці "Сіетла" класним кидком із лівої зони відзначився оборонець Борген. А в середині 20-хвилинки "Кракен" зуміли реалізувати більшість. Це Спронг влучним дальнім пострілом від стійки засмутив Георгієва.

Утім, "Евеланш" отямилися під завісу другого періоду. Для початку Рантанен обробив не зовсім зручну передачу Маккіннона та низовим кидком переграв Грубауера. А ще за п'ять хвилин фінський вінгер оформив дубль, знявши павутину з ближньої дев'ятки в більшості.

Фінальна 20-хвилинка виявилася безгольовою, тож з'ясування взаємин перейшло в овертайм. Там сильнішим виявився "Сіетл" – Еберлі чудово зіграв на добиванні, коли "Кракен" мали чисельну перевагу. Підопічні Гекстола зрівняли рахунок у серії (2:2) перед матчем у Денвері в ніч проти четверга.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Рейнджерс" – "Нью-Джерсі" – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2); серія – 2:2
  • "Тампа-Бей" – "Торонто" – 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1); серія – 1:3
  • "Вінніпег" – "Вегас" – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1); серія – 1:3
  • "Сіетл" – "Колорадо" – 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0); серія – 2:2

До слова, напередодні "Едмонтон" зрівняв рахунок у серії з "Лос-Анджелесом" завдяки камбеку з 0:3.

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