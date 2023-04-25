"Сиэтл" одолел "Колорадо" в овертайме плей-офф Кубка Стэнли: видео всех голов вечера НХЛ

В Сиэтле местные "Кракен" вышли на четвертый поединок против действующего чемпиона – "Колорадо". Дебют встречи остался за хозяевами. Команда Дэйва Хэкстола забросила две шайбы в первом периоде.

Сначала в затяжной атаке "Сиэтла" классным броском из левой зоны отличился защитник Борген. А в середине 20-минутки "Кракен" сумели реализовать большинство. Это Спронг точным дальним выстрелом от стойки расстроил Георгиева.

Впрочем, "Эвеланш" пришли в себя под занавес второго периода. Для начала Рантанен обработал не совсем удобную передачу Маккиннона и низовым броском переиграл Грубауэра. А еще через пять минут финский вингер оформил дубль, сняв паутину с ближней девятки в большинстве.

Финальная 20-минутка оказалась безголевой, так что выяснение взаимоотношений перешло в овертайм. Там сильнее оказался "Сиэтл" – Эберли прекрасно сыграл на добивании, когда у "Кракен" было численное преимущество. Подопечные Хэкстола сравняли счет в серии (2:2) перед матчем в Денвере в ночь на четверг.

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