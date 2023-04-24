ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Едмонтон" із камбеком дотиснув "Лос-Анджелес" в овертаймі: відео всіх голів вечора НХЛ

Новость на русском →
Лос-Анджелес, Понеділок 24 квітня 2023 10:55
"Едмонтон" із камбеком дотиснув "Лос-Анджелес" в овертаймі: відео всіх голів вечора НХЛ Фото: "Нафтовики" підкорили Каліфорнію (latimes.com)
Автор: Антон Федорців

Чотирма матчами плей-офф у Західній та Східній конференціях Національної хокейної ліги продовжився розіграш Кубка Стенлі-2023. Центральний матч дня відбувся в Місті Янголів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

"Лос-Анджелес Кінгз" відкрив рахунок у протистоянні з "Едмонтоном" у середині першого періоду. Це Віларді вчасно зіграв на добиванні перед воротами після кидка Фіали. Згодом каліфорнійці шокували "Ойлерз" ще двома шайбами – Арвідссон класно розвернувся і прошив голкіпера кидком із лівої зони, а Копітар реалізував більшість.

Утім, "Едмонтон" відповів у другій 20-хвилинці своїми трьома шайбами. Спершу Бушар дальнім кидком реалізував більшість "нафтовиків". Далі ж дубль оформив Драйзайтль. Німецький форвард двічі розібрався з воротарем "Кінгз" на "п'ятаку".

Розквіту протистояння набуло в третьому періоді. "Лос-Анджелес" зумів відновити лідерство завдяки шайбі Роя в контратаці. Проте, "Едмонтон" зрівняв за три хвилини до сирени – Кейн класним пострілом із лівої зони вкидання засмутив Корпісала. А вже в овертаймі перемогу для "Ойлерз" вирвав Хайман, який реалізував момент із лівого краю.

Завдяки тріумфу в Каліфорнії "Едмонтон" зрівняв рахунок у серії (2:2). Наступний поєдинок суперники зіграють у Канаді 26 квітня вночі за київським часом. Натомість шостий матч серії проведуть у Лос-Анджелесі 29 квітня ввечері.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Кароліна" – 2:5 (0:1, 0:2, 2:2); серія – 1:3
  • "Флорида" – "Бостон" – 2:6 (0:1, 1:1, 1:4); серія – 1:3
  • "Міннесота" – "Даллас" – 2:3 (0:0, 0:1, 2:2); серія – 2:2
  • "Лос-Анджелес" – "Едмонтон" – 4:5 ОТ (3:0, 0:3, 1:1, 0:1); серія – 2:2

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
Росіяни наступають на трьох напрямках, ЗСУ відбили 60 атак, - Генштаб
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року