"Едмонтон" із камбеком дотиснув "Лос-Анджелес" в овертаймі: відео всіх голів вечора НХЛ

Чотирма матчами плей-офф у Західній та Східній конференціях Національної хокейної ліги продовжився розіграш Кубка Стенлі-2023. Центральний матч дня відбувся в Місті Янголів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

"Лос-Анджелес Кінгз" відкрив рахунок у протистоянні з "Едмонтоном" у середині першого періоду. Це Віларді вчасно зіграв на добиванні перед воротами після кидка Фіали. Згодом каліфорнійці шокували "Ойлерз" ще двома шайбами – Арвідссон класно розвернувся і прошив голкіпера кидком із лівої зони, а Копітар реалізував більшість.

Утім, "Едмонтон" відповів у другій 20-хвилинці своїми трьома шайбами. Спершу Бушар дальнім кидком реалізував більшість "нафтовиків". Далі ж дубль оформив Драйзайтль. Німецький форвард двічі розібрався з воротарем "Кінгз" на "п'ятаку".

Розквіту протистояння набуло в третьому періоді. "Лос-Анджелес" зумів відновити лідерство завдяки шайбі Роя в контратаці. Проте, "Едмонтон" зрівняв за три хвилини до сирени – Кейн класним пострілом із лівої зони вкидання засмутив Корпісала. А вже в овертаймі перемогу для "Ойлерз" вирвав Хайман, який реалізував момент із лівого краю.

Завдяки тріумфу в Каліфорнії "Едмонтон" зрівняв рахунок у серії (2:2). Наступний поєдинок суперники зіграють у Канаді 26 квітня вночі за київським часом. Натомість шостий матч серії проведуть у Лос-Анджелесі 29 квітня ввечері.

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