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Siemens уходит из России в ответ на вторжение в Украину

Фото: Siemens уходит с российского рынка (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Немецкий конгломерат Siemens покидает российский рынок из-за войны в Украине. Компания начала процедуру прекращения всей производственной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"Мы присоединяемся к международному сообществу в осуждении войны в Украине", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что Siemens была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию "на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3000 своих сотрудников в стране".

Напомним, после российского вторжения в Украину крупнейшие мировые компании осудили агрессию и решили покинуть российский рынок.

В то же время в конце марта компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG продолжала свою работу на территории России. Глава компании Бернд Монтаг заявил, что деятельность не прекращается, несмотря на вторжение России в Украину.

Siemens AG - немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Оборот компании в 2020 году - 57 млрд евро.

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Siemens