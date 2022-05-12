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Siemens йде з Росії у відповідь на вторгнення в Україну

Фото: Siemens йде з російського ринку (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Німецький конгломерат Siemens залишає російський ринок через війну в Україні. Компанія почала процедуру припинення всієї виробничої діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Ми приєднуємося до міжнародної спільноти в засудженні війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що Siemens була однією з перших компаній, що призупинили всі нові операції і міжнародні поставки в Росію "на час оцінки ситуації для забезпечення безпеки 3000 своїх співробітників в країні".

Нагадаємо, після російського вторгнення в Україну найбільші світові компанії засудили агресію і вирішили покинути російський ринок.

Водночас наприкінці березня компанія з виробництва медичного обладнання Siemens Healthineers AG продовжувала свою роботу на території Росії. Глава компанії Бернд Монтаг заявив, що діяльність не припиняється, незважаючи на вторгнення Росії в Україну.

Siemens AG - німецький конгломерат, що працює в галузі електротехніки, електроніки, енергетичного обладнання, транспорту, медичного обладнання та світлотехніки, а також спеціалізованих послуг в різних областях промисловості, транспорту та зв'язку. Оборот компанії в 2020 році - 57 млрд євро.

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Siemens