ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Подразделение Siemens по производству медицинского оборудования продолжило работу в России

Новина українською →
Украина, Пятница 25 марта 2022 10:53
Подразделение Siemens по производству медицинского оборудования продолжило работу в России Фото: Сектор Siemens по производству медицинского оборудования продолжает работу в России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Компания по производству медицинского оборудования Siemens Healthineers AG продолжает свою работу на территории России. Глава компании Бернд Монтаг заявил, что деятельность не прекращается, несмотря на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Siemens Healthineers - организационно-структурное подразделение немецкого концерна Siemens AG. Сектор занимается производством медицинской и диагностической техники. Объем продаж сектора составляет около 11 млрд евро, число работников - около 49 тысяч человек.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Siemens Российская Федерация
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет