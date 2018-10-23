Siemens отложил подписание сделки с Эр-Риядом на 20 млрд долларов

Фото: Siemens (corporate.siemens.com.au)

Исполнительный директор Siemens Джо Кэзер отказался посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде

Подписание соглашения между компанией Siemens и саудовским властями о строительстве электростанции стоимостью 20 млрд долларов оказалось отложенным из-за отказа исполнительного директора Siemens Джо Кэзера посетить инвестиционную конференцию в Эр-Рияде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, причиной бойкота форума Кэзером стало убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, который пропал после посещения генконсульства королевства в Стамбуле 2 октября.

"Правда должна быть найдена и справедливость восстановлена. Это решение не направлено против королевства или его народа", - сказал директор Siemens.

Напомним, ранее сообщалось, что Джамаль Хашкаджи пытался противодействовать властям Саудовской Аравии, которая проводит информационную компанию против инакомыслящих в Twitter.

Ранее министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра отказался принимать участие в большой инвестиционной конференции в Эр-Рияде.

Отметим, ранее сообщалось, что Великобритания и США могут бойкотировать инвестиционную конференцию в Эр-Рияде из-за исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В частности, спонсоры и медиагруппы уже решили не присутствовать на мероприятии, который неофициально называют "Давос в пустыне". Также могут отказаться от участия в конференции министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс.

Как известно, Турция расследует исчезновение известного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Полиция предполагает, что журналист был убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Сотрудники разведывательных служб США считают, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд может быть причастен к исчезновению в Стамбуле журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи.