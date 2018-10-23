Siemens відклав підписання угоди з Ер-Ріядом на 20 млрд доларів

Фото: Siemens (corporate.siemens.com.au)

Виконавчий директор Siemens Джо Кезер відмовився відвідати інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді

Підписання угоди між компанією Siemens і саудівським владою про будівництво електростанції вартістю 20 млрд доларів виявилося відкладених через відмову виконавчого директора Siemens Джо Кэзера відвідати інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як наголошується, причиною бойкоту форуму Кэзером стало вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, який зник після відвідування генконсульства королівства в Стамбулі 2 жовтня.

"Правда повинна бути знайдена і справедливість відновлена. Це рішення не спрямоване проти королівства або його народу", - сказав директор Siemens.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джамаль Хашкаджі намагався протидіяти владі Саудівської Аравії, яка проводить інформаційну компанію проти інакомислячих у Twitter.

Раніше міністр фінансів Нідерландів Вопке Хукстра відмовився брати участь у великій інвестиційній конференції в Ер-Ріяді. Зазначимо, раніше повідомлялося, що Великобританія і США можуть бойкотувати інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді через зникнення саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Зокрема, спонсори і медіагрупи вже вирішили не бути присутнім на заході, який неофіційно називають "Давос в пустелі". Також можуть відмовитися від участі в конференції міністр фінансів США Стівен Мнучин і міністр міжнародної торгівлі Великобританії Ліам Фокс.

Як відомо, Туреччина розслідує зникнення відомого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Поліція припускає, що журналіст був убитий на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Співробітники розвідувальних служб США вважають, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман Аль Сауд може бути причетний до зникнення в Стамбулі журналіста The Washington Post Джамаля Хашкаджі.