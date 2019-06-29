В Сиднейском аэропорту задерживаются рейсы

В Австралии сильный туман вызвал задержки и отмену рейсов в самом загруженном аэропорту Сиднея утром в субботу, 29 июня. Об этом сообает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в 8 утра по местному времени (22:00 по Гринвичу в пятницу) официальный представитель аэропорта Сиднея сообщил, что было 10 отмен внутренних рейсов и задержки международных рейсов.

Напомним, в мае украинский лоукост SkyUp Airlines объявил о задержке восьми чартерных и регулярных рейсов, запланированных на 14 мая, по техническим причинам. Изменение расписания коснулось рейсов в Шарм-эль-Шейх из Харькова и Киева, Из Неаполя в Киев, а также рейсов Киев-Тенерифе и Тенерифе-Киев.

Недавно в пункте пропуска "Запорожье" украинские пограничники задержали гражданина Таджикистана, который числился в международном розыске. Иностранец прибыл в Запорожье авиарейсом из Турции якобы с туристической целью, но, как выяснилось, входит в одну из исламских террористических организаций. Также пограничники задержали гражданина Нидерландов, которого с 2018 года разыскивали правоохранительные органы Франции.