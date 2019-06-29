У Сіднейському аеропорті затримуються рейси

У Австралії сильний туман викликав затримки і скасування рейсів у найбільш завантаженому аеропорту Сіднея вранці в суботу, 29 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що о 8 ранку за місцевим часом (22:00 за Гринвічем в п'ятницю) офіційний представник аеропорту Сіднея повідомив, що було 10 скасувань внутрішніх рейсів і затримки міжнародних рейсів.

Нагадаємо, у травні український лоукост SkyUp Airlines оголосив про затримці восьми чартерних та регулярних рейсів, запланованих на 14 травня, з технічних причин. Зміна розкладу торкнулося рейсів в Шарм-ель-Шейх з Харкова і Києва, З Неаполя в Київ, а також рейсів Київ-Тенеріфе і Тенеріфе-Київ.

Нещодавно у пункті пропуску "Запоріжжя" українські прикордонники затримали громадянина Таджикистану, який перебував у міжнародному розшуку. Іноземець прибув в Запоріжжі авіарейсом з Туреччини нібито з туристичною метою, але, як з'ясувалося, входить в одну з ісламських терористичних організацій. Також прикордонники затримали громадянина Нідерландів, якого з 2018 року розшукували правоохоронні органи Франції.