У Сіднеї чоловік з ножем напав на людей в ТЦ: є загиблі та поранені

Поліція повідомила, що нападник, імовірно, був 40-річним чоловіком, який діяв сам і був застрелений офіцером, який протистояв йому самостійно.

Шестеро людей загинули, ще кілька перебувають у критичному стані, в тому числі немовля.

Чоловік напав на людей в торговому центрі Westfield Bondi Junction, що знаходиться біля пляжу Бонді в Сіднеї.

Поліція підтвердила, що загрози після смерті нападника більше немає. Проте правоохоронці зауважили, що не знають ні підозрюваного, ні мотивів напад. Водночас в поліції не виключили, що даний випадок був пов'язаний з тероризмом.