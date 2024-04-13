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У Сіднеї чоловік з ножем напав на людей в ТЦ: є загиблі та поранені

Фото: в Сіднеї чоловік напав на людей (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В одному з торгових центрів Сіднея чоловік наніс ножові поранення людям. В результаті його дій загинуло шість людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Поліція повідомила, що нападник, імовірно, був 40-річним чоловіком, який діяв сам і був застрелений офіцером, який протистояв йому самостійно.

Шестеро людей загинули, ще кілька перебувають у критичному стані, в тому числі немовля.

Чоловік напав на людей в торговому центрі Westfield Bondi Junction, що знаходиться біля пляжу Бонді в Сіднеї.

Поліція підтвердила, що загрози після смерті нападника більше немає. Проте правоохоронці зауважили, що не знають ні підозрюваного, ні мотивів напад. Водночас в поліції не виключили, що даний випадок був пов'язаний з тероризмом.

Нагадаємо, що раніше ми писали по випадок, коли в ізраїльському місті Раанана, що неподалік Тель-Авіва, вдень понеділка, 15 січня, невідомий влаштував теракт. Спочатку з ножем напав на пішоходів, а потім викрав авто та протаранив групу людей.

Крім того, була інформація, що ісламісти готували кілька нападів у європейських містах. Метою могли стати різдвяні церковні служби. Поліція заарештувала кількох людей.

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