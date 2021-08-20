Сидней вводит комендантский час из-за вспышки "Дельта"-штамма

"Два миллиона жителей Сиднея будут находиться под ночным комендантским часом, чтобы замедлить вариант "Дельта", который распространяется по всему штату Новый Южный Уэльс", - говорится в сообщении.

Указано, что комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00 будет введен с понедельника, 23 сентября.

Указано, что тот, кто его нарушит должен заплатить штраф и пройти 14 дневную самоизоляцию.

Кроме того, премьер-министр штата Глэдис Береджиклян продлила действие карантинных ограничений.

В частности, речь идет об обязательном масочном режиме и ограничении по времени на пребывание людей на улицах днем.

Так, поскольку аналогичный комендантский час уже действует в Мельбурне, более четверти населения Австралии будет придерживаться жестких мер, за исключением работников критической инфраструктуры.

Известно, что за минувшие сутки в Новом Южном Уэльсе было выявлено 644 новых случаев коронавируса, вакцинировано в штате около 28% взрослого населения.