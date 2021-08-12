ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выходить из дома только при необходимости: в столице Австралии объявили недельный карантин

Новина українською →
Канберра, Четверг 12 августа 2021 09:45
Выходить из дома только при необходимости: в столице Австралии объявили недельный карантин Фото: в столице Австралии объявили недельный карантин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В столице Австралии Канберре объявили недельный карантин. В городе обнаружили первый за 13 месяцев случай заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.

Карантин объявлен для всей столичной территории Австралии, где проживает около 400 тысяч человек, поскольку власти не знают, как человек заразился вирусом.

Жители города смогут выходить из дома только при необходимости. С приближением карантина в супермаркетах появились очереди.

В целом эпидемическая ситуация в большинстве штатов Австралии считается стабильной.

Напомним, Австралия одобрила четвертую вакцину от коронавируса.

Ранее в Австралии зафиксировали вспышку штамма коронавируса "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Австралия Карантин
NEWS
В Украине 1247 новых случаев коронавируса
В Украине 1247 новых случаев коронавируса
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну