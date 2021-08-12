Выходить из дома только при необходимости: в столице Австралии объявили недельный карантин
Фото: в столице Австралии объявили недельный карантин (GettyImages)
В столице Австралии Канберре объявили недельный карантин. В городе обнаружили первый за 13 месяцев случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ВВС.
Карантин объявлен для всей столичной территории Австралии, где проживает около 400 тысяч человек, поскольку власти не знают, как человек заразился вирусом.
Жители города смогут выходить из дома только при необходимости. С приближением карантина в супермаркетах появились очереди.
В целом эпидемическая ситуация в большинстве штатов Австралии считается стабильной.
Напомним, Австралия одобрила четвертую вакцину от коронавируса.
Ранее в Австралии зафиксировали вспышку штамма коронавируса "Дельта".