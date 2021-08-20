Сідней вводить комендантську годину через спалах "Дельта"-штаму

"Два мільйони жителів Сіднея будуть перебувати під нічною комендантською годиною, щоб уповільнити варіант "Дельта", який поширюється по всьому штату Новий Південний Уельс", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що комендантська година, що діятиме з 21:00 до 5:00 буде введена з понеділка, 23 вересня.

Зазначено, що той, хто її порушить муситиме сплатити штраф і пройти 14 денну самоізоляцію.

Крім того, прем'єр-міністр штату Гледіс Береджіклян продовжила дію карантинних обмежень.

Зокрема, мова йде про обов'язковий масковий режим і обмеження по часу на перебування людей на вулицях вдень.

Так, оскільки аналогічна комендантська година вже діє в Мельбурні, понад чверть населення Австралії буде дотримуватися жорстких заходів, за вийнятком працівників критичної інфраструктури.

Відомо, що за минулу добу в Новому Південному Уельсі було виявлено 644 нових випадків коронавірусу, вакциновано в штаті близько 28% дорослого населення.