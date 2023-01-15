Сиділи у підвалі та їли сиру картоплю: окупант поскаржився, що їх покинуло керівництво (перехват)

Російський військовослужбовець у телефонній розмові поскаржився своєму товаришу на те, що їм не доставляють їжу, а керівництво покинуло позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки в Telegram.

За його словами, у окупантів відсутнє забезпечення, а більшість з них думає про те, як втекти з фронту. При цьому єдиний шанс покинути фронт це або бути евакуйованим через поранення або загинути.

"Як кошенят кидають, а нас все менше і менше, із 240 солдатів залишилося 94", - сказав він.

Окрім цього він зізнався, що займався мародерством в одному з прифронтових сіл. Але там намагались прорватись українські військові і росіяни змушені були сидіти у підвалах декілька днів та їсти сиру картоплю.

Він також поскаржився, що його мати з дівчиною відмовились допомогти йому залишити армію.