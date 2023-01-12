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"Мруть та сліпнуть". Окупант жаліється, що його товаришів труять горілкою (перехоплення)

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 січня 2023 18:57
"Мруть та сліпнуть". Окупант жаліється, що його товаришів труять горілкою (перехоплення) Фото: Окупант жаліється, що його товаришів труять горілкою (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації бояться купувати продукти на території України, бо місцеві жителі отруюють продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління розвідки в Telegram.

Під час розмови зі знайомим військовий РФ запевняє, що продуктів передавати не треба, адже за його словами в нього все є. Проте потім розповідає, що не купує в магазинах, бо продукти й горілка часто бувають отруєні.

""Хто хоче - дістане (алкоголь - ред.)... Ну періодично помирають, сліпнуть, тому... мішають звісно... я нічого не купую, ато отруять", - розповів чоловік.

Нагадаємо, в одному з перехоплень окупант розповів, що за оновленими російськими внутрішніми правилами, що були направлені на боротьбу з пияцтвом, відтепер за алкогольне сп'яніння чи запах перегару є наказ розстрілювати на місці.

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