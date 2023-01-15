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Сидели в подвале и ели сырой картофель: оккупант пожаловался, что их покинуло руководство (перехват)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 января 2023 18:35
Сидели в подвале и ели сырой картофель: оккупант пожаловался, что их покинуло руководство (перехват) Фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался своему товарищу на то, что им не доставляют еду, а руководство покинуло позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват Главного управления разведки в Telegram.

По его словам, у оккупантов отсутствует обеспечение, а большинство из них думают о том, как убежать с фронта. При этом единственный шанс покинуть фронт это или быть эвакуирован из-за ранения или погибнуть.

"Как котят бросают, а нас все меньше и меньше, из 240 солдат осталось 94", - сказал он.

Кроме того, он признался, что занимался мародерством в одном из прифронтовых сел. Но там пытались прорваться украинские военные и россияне вынуждены были сидеть в подвалах несколько дней и есть сырой картофель.

Он также посетовал, что его мать с девушкой отказались помочь ему покинуть армию.

Напомним, после принятия психотропных веществ российские военные едва не вышли на украинские позиции .

Раньше мы писали, что во время одного из перехватов оккупант жаловался, что его товарищей травят водкой .

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