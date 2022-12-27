У січні розпочнеться безкоштовна евакуація з Донецької області: деталі

З 2 січня розпочнеться безкоштовна евакуація цивільних мешканців Донецької області. Через активні бойові дії необхідно, щоб якомога більше людей покинули територію вже зараз, виїхавши у безпечніші регіони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорської міської ради.
"Відповідно до рішення Урядового Координаційного штабу з 2 січня 2023 року обов’язкову евакуацію буде перенаправлено з Тернопільської до Черкаської області", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що евакуація здійснюватиметься спеціальним поїздом один раз на чотири дні по парних числах.
Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону та врятувати свою родину від постійних обстрілів, необхідно:
Влада надає такі соціальні гарантії:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що жителів Херсонської області закликають евакуюватися, можуть залишитися без світла та води.
Також раніше ми писали, що за останні місяці з небезпечних районів України виїхали понад 87 тисяч людей.
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