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В январе начнется бесплатная эвакуация из Донецкой области: детали

Фото: в январе начнется бесплатная эвакуация из Донецкой области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

2 января начнется бесплатная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Из-за активных боевых действий необходимо, чтобы как можно больше людей покинули территорию уже сейчас, выехав в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.

"В соответствии с решением Правительственного Координационного штаба с 2 января 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Тернопольской в Черкасскую область", - говорится в сообщении.

Отмечено, что эвакуация будет осуществляться специальным поездом раз в четыре дня по четным числам.

Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:

  • оставить заявку по телефону 0988903318 или 0662856290, для эвакуации тяжело больных и лиц с инвалидностью просим звонить по номерам: 0997104872, 0993115336, 0993115314, 0960802
  • добраться до места сбора, откуда будет бесплатный подвоз к эвакуационному поезду в Покровске;
  • поселиться в Черкасской области – это бесплатно.

Власти предоставляют такие социальные гарантии:

  • бесплатное жилье в коммунальных заведениях Черкасской области;
  • гуманитарная помощь;
  • психологическая помощь;
  • медицинская помощь;
  • социальное сопровождение при оформлении помощи от международных организаций через платформу ""єДопомога".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что жителей Херсонской области призывают эвакуироваться, могут остаться без света и воды.

Также ранее мы писали, что за последние месяцы из опасных районов Украины выехали более 87 тысяч человек.

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