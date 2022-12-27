В январе начнется бесплатная эвакуация из Донецкой области: детали

2 января начнется бесплатная эвакуация гражданских жителей Донецкой области. Из-за активных боевых действий необходимо, чтобы как можно больше людей покинули территорию уже сейчас, выехав в более безопасные регионы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорского городского совета.
"В соответствии с решением Правительственного Координационного штаба с 2 января 2023 года обязательная эвакуация будет перенаправлена из Тернопольской в Черкасскую область", - говорится в сообщении.
Отмечено, что эвакуация будет осуществляться специальным поездом раз в четыре дня по четным числам.
Чтобы бесплатно выехать в безопасный регион и спасти свою семью от постоянных обстрелов, необходимо:
Власти предоставляют такие социальные гарантии:
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что жителей Херсонской области призывают эвакуироваться, могут остаться без света и воды.
Также ранее мы писали, что за последние месяцы из опасных районов Украины выехали более 87 тысяч человек.
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