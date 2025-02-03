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У січні енергетики повернули світло 537 тисячам сімей після ворожих атак, - ДТЕК

Понеділок 03 лютого 2025 18:27
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У січні енергетики повернули світло 537 тисячам сімей після ворожих атак, - ДТЕК Фото: у січні енергетики повернули світло 537 тисячам сімей після ворожих атак (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Минулого місяця енергетики компанії ДТЕК повернули світло в домівки 537 тисяч родин, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що в січні ворог продовжував посилені обстріли енергоінфраструктури України. Лінії та обладнання руйнувалися через атаки ракетами та дронами. У регіонах, наближених до бойових дій, енергосистема також страждала від ворожих артобстрілів та авіаударів.

Зокрема, на Донеччині у січні енергетикам вдалося повернути електрику в оселі 354,1 тисяч родин. Донецька область так само залишається зоною найважчих бойових дій. Ремонтні бригади ДТЕК продовжують відновлення, щойно дозволяє безпекова ситуація та військові.

Окрім того, на Дніпропетровщині за місяць енергетикам вдалося повернути світло у знеструмлені ворогом домівки 138,7 тисяч родин.

Також потерпала від ворожих атак Одещина. Тут у січні енергетики відновили електропостачання 31,8 тисяч домівок. На Київщині – ще 12,3 тисяч осель.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 4,5 млрд грн в оновлення мереж для підвищення стійкості енергосистеми.

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ДТЕК Електроенергія
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