В январе энергетики вернули свет 537 тысячам семей после вражеских атак, - ДТЭК

В прошлом месяце энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 537 тысяч семей, которые были без электроэнергии в результате вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что в январе враг продолжал усиленные обстрелы энергоинфраструктуры Украины. Линии и оборудование разрушались из-за атак ракетами и дронами. В регионах, приближенных к боевым действиям, энергосистема также страдала от вражеских артобстрелов и авиаударов.

В частности, в Донецкой области в январе энергетикам удалось вернуть электричество в дома 354,1 тысяч семей. Донецкая область так же остается зоной самых тяжелых боевых действий. Ремонтные бригады ДТЭК продолжают восстановление, как только позволяет ситуация с безопасностью и военные.

Кроме того, на Днепропетровщине за месяц энергетикам удалось вернуть свет в обесточенные врагом дома 138,7 тысяч семей.

Также страдала от вражеских атак Одесская область. Здесь в январе энергетики восстановили электроснабжение 31,8 тысяч домов. В Киевской области - еще 12,3 тысяч домов.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 4,5 млрд грн в обновление сетей для повышения устойчивости энергосистемы.