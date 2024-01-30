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В січні до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж Китаю, - ЗМІ

Фото: в січні до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж Китаю (wikipedia.org/Peter.Bakema)
Автор: Сергій Пишкін

На початку січня Китай здійснив чотири рейси транспортного літака Boeing 747-4FTF до Білорусі. Ймовірно, поставляв військовий вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на motolko.help.

На початку січня було зафіксовано нетипову активність китайської вантажної авіакомпанії Air China Cargo у Національному аеропорту "Мінськ". Протягом 4-х днів Boeing 747-4FTF здійснив чотири рейси за маршрутом Урумчі - Мінськ:

  • 08.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
  • 09.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098;
  • 10.01.2024 рейс CAO1095 до Мінська, назад CAO1096;
  • 11.01.2024 рейс CAO1097 до Мінська, назад CAO1098.

Всі рейси прибували до Мінська фактично в один й той самий час - з 09:30 до 10:10. Після цього літак перебував в Білорусі близько 3 годин, що достатньо для проведення розвантаження. 

Також можна припустити, що рейси здійснювалися двома партіями, тобто, 8 та 9 січня, а також 10 й 11 січня. 

В Національному аеропорту "Мінськ" розташовується логістичний центр, який обслуговує вантажні рейси. Усі вантажні літаки зазвичай паркуються на спеціальних стоянках, але китайський B-2476 цього разу паркувався на стоянці 1А, яка зарезервована для обслуговування урядових літаків. 

Зокрема VIP-стоянка розташовано далі від інших, а праворуч від неї знаходиться КПП для виїзду з аеропорту найкоротшим шляхом і без відвідування пунктів огляду в будівлі. 

"За нашими даними, борт Air China Cargo доставив у Білорусь військову техніку з Китаю. Вантаж, імовірно, не проходив митного очищення і одразу залишив аеропорт, оскільки навколо місця стоянки військовому вантажу ніде розташуватися, щоб не привертати додаткової уваги і не стояти просто неба", - пише видання. 

У 2017 році Білорусь взяла на озброєння китайські бронеавтомобілі CS/VN3 Dajiang, які були привезені до країни за допомогою точно такого ж вантажного літака Boeing 747-4FTF компанії Air China Cargo.

 

Фото: в січні до Білорусі чотири рази надходив військовий вантаж Китаю (motolko.help)

 

"За один рейс Boeing 747 цілком може привезти щонайменше чотири-п'ять таких бронеавтомобілів, але, крім бронеавтомобілів, білоруський ВПК використовує і китайські комплектуючі для виробництва ракет РСЗВ "Полонез", - додає видання. 

Водночас наразі невідомо, що контретно транспортували китайські літаки. Втім, усі вказує на те, що це був вантаж військово призначення. 

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні, а також проведення так званих військових навчань. 

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