Січеславські десантники "приземлили" ворожий штурмовик Су-25

Військові підрозділу ППО 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ "приземлили" російський броньований штурмовик Су-25 "Грач".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Зазначається, що на рахунку підрозділів ППО Десантно-штурмових військ вже 100 збитих повітряних об'єктів ворога. Зазначається, що сьогодні ж літак було збито розрахунком зенітного ракетного комплексу. На рахунку Січеславської бригади вже 34 збитих засобів повітряного нападу ворога: 20 літаків;

7 вертольотів;

7 БПЛА та крилатих ракет.