Сечеславские десантники "приземлили" вражеский штурмовик Су-25
Военные подразделения ПВО 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада Десантно-штурмовых войск "приземлили" российский бронированный штурмовик Су-25 "Грач".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
На счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов врага.
Отмечается, что сегодня самолет был сбит расчетом зенитного ракетного комплекса.
На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага:
- 20 самолетов;
- 7 вертолетов;
- 7 БПЛА и крылатые ракеты.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 иранских дронов-камикадзе Shahed.
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