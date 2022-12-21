Сечеславские десантники "приземлили" вражеский штурмовик Су-25

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

На счету Сичеславской бригады уже 34 сбитых средства воздушного нападения врага:

Отмечается, что сегодня самолет был сбит расчетом зенитного ракетного комплекса.

На счету подразделений ПВО Десантно-штурмовых войск уже 100 сбитых воздушных объектов врага.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что с начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 иранских дронов-камикадзе Shahed.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.