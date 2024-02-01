За січень українці сплатили податків на понад 7 млрд більше, ніж планував Мінфін

У відомстві поінформували, що надходження (сальдо) до загального фонду держбюджету у першому місяці цього року становили 60,9 млрд грн.

"Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 113,6 відс., додаткові надходження до бюджету становлять 7,3 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 9,8 млрд грн ПДВ", - розповіли податківці.

З сальдо в 96 млрд грн по платежах, що контролюються ДПС, до державного бюджету надійшло 66,5 млрд грн, ще 29,5 млрд грн - до місцевих бюджетів.

У ДПС також зазначили, що у повному обсязі було виконано показники розпису Мінфіну з податку на додану вартість - 128,6% (+7,8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - 106,5% (+0,4 млрд грн).

Що змінилося за рік

"У розрізі основних платежів у січні 2024 року приріст порівняно з січнем 2023 року становить з податку на додану вартість - у 3 рази (+23,2 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб - +14,7 відс. (+1,7 млрд грн), з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) - +25,9 відс. (+1,4 млрд грн), податку на прибуток – 1,6 раза (+0,7 млрд грн)", - йдеться у повідомленні.

Податківці висловили вдячність платникам за фінансову підтримку держави.

"Завдяки їх активній громадянській позиції та патріотизму бюджет стабільно отримує такі необхідні кошти для Збройних Сил України та соціальних виплат нашим громадянам", - зазначається у заяві служби.