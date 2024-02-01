За январь украинцы заплатили налогов на свыше 7 млрд больше, чем планировал Минфин

В ведомстве сообщили, что поступления (сальдо) в общий фонд госбюджета в первом месяце этого года составили 60,9 млрд грн.

"Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 113,6 проц., дополнительные поступления в бюджет составляют 7,3 млрд грн. Плательщикам на счета возмещено 9,8 млрд грн НДС", - рассказали налоговики.

Из сальдо в 96 млрд грн по контролируемым ГНС платежам в государственный бюджет поступило 66,5 млрд грн, еще 29,5 млрд грн - в местные бюджеты.

В ГНС также отметили, что в полном объеме были выполнены показатели росписи Минфина по налогу на добавленную стоимость - 128,6% (+7,8 млрд грн), акцизного налога с производимых и ввозимых товаров (продукции) - 106,5% (+ 0,4 млрд грн).

Что изменилось за год

"В разрезе основных платежей в январе 2024 года прирост по сравнению с январем 2023 года составляет по налогу на добавленную стоимость - в 3 раза (+23,2 млрд грн), налогу и сбору на доходы физических лиц - +14,7 проц. (+1,7 млрд грн), по акцизному налогу с производимых и ввозимых товаров (продукции) - +25,9 проц. (+1,4 млрд грн), налога на прибыль - 1,6 раза (+0,7 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Налоговики поблагодарили плательщиков за финансовую поддержку государства.

"Благодаря их активной гражданской позиции и патриотизму бюджет стабильно получает столь необходимые средства для Вооруженных Сил Украины и социальных выплат нашим гражданам", - отмечается в заявлении службы.