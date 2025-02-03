Січень став найтеплішим в історії Києва, за місяць оновлено 11 температурних рекордів

"За останні шість днів місяця було встановлено 11 температурних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Найхолодніше у столиці було 6 січня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 6,9 градусів морозу, а найтепліше - 30 січня, коли максимальна температура після полудня досягла 11,6 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 25 мм, або 68 % кліматичної норми.

Нагадаємо, наприкінці січня в Києві встановилася аномально тепла погода. Кліматична норма була перевищена на 10 градусів та відповідала початку квітня.