Январь стал самым теплым в истории Киева, за месяц обновлено 11 температурных рекордов

"За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов", - говорится в сообщении.

Холоднее всего в столице было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до 6,9 градусов мороза, а теплее всего - 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла 11,6 градусов тепла.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 25 мм, или 68% климатической нормы.

Напомним, в конце января в Киеве установилась аномально теплая погода. Климатическая норма была превышена на 10 градусов и соответствовала началу апреля.