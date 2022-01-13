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"Сич-2-30" вышел на связь после запуска, - Тафтай

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30". Аппарат уже вышел на связь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая.

Как отмечает Тафтай, был проведен первый сеанс связи с украинским спутником.

"Сигнал устойчивый. Всех поздравляю!",- отметил председатель Госкосмоса.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности истории украинских спутников "Сич".

Запуск аппарата состоялся сегодня в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.

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