"Сич-2-30" вышел на связь после запуска, - Тафтай

Сегодня состоялся запуск украинского спутника "Сич-2-30". Аппарат уже вышел на связь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая.
Как отмечает Тафтай, был проведен первый сеанс связи с украинским спутником.
"Сигнал устойчивый. Всех поздравляю!",- отметил председатель Госкосмоса.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все интересные подробности истории украинских спутников "Сич".
Запуск аппарата состоялся сегодня в 17:25 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Уже в 17:35 первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 - приземлилась на платформу.