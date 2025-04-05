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Сибір охопили ураган і пожежі: вогонь переходить на будинки, є постраждалі

Субота 05 квітня 2025 16:44
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Сибір охопили ураган і пожежі: вогонь переходить на будинки, є постраждалі Фото: постраждали щонайменше чотири людини (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Сибіру одразу кілька регіонів охопив ураган, який посилив природні пожежі. Уже відомо про перших постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Наразі відомо, що сильний вітер посилив пожежі, через що вогонь переходить на будинки. Швидкість поривів вітру сягає 30 м/с. Синоптики прогнозують, що негода триватиме щонайменше завтрашнього дня, неділі.

Так, у Хакасії через пожежу було введено режим надзвичайної ситуації, про що повідомив глава регіону Валентин Коновалов.

"Через сильні пориви вітру на території багатьох муніципалітетів загострилася пожежна обстановка, зареєстровано осередки близько 43 пожеж... Ускладнена пожежна обстановка зараз зберігається в селищах Калініне і Сапогов, Новоенісейці, а також в Очурській сільраді. У низці муніципалітетів порушено електропостачання", - сказав він.

Крім цього, руйнування завдає не тільки вогонь, а й сам вітер. З огляду на останні дані, в регіоні через сильний вітер постраждали 4 людини.

Також ураган пошкодив дахи будинків і соціальних об'єктів в Абакані, Чорногорську та Усть-Абаканському районі, про що теж розповів Канавалов.

Надзвичайні події

Нагадаємо, що 7 січня 2025 року в різних районах Лос-Анджелеса спалахнули шість пожеж, які дуже швидко охопили понад 14 500 гектарів території. Наступного дня в Каліфорнії оголосили надзвичайний стан.

Відомо, що внаслідок стихії були загиблі, постраждалі, а також ці пожежі пошкодили або зруйнували 10 тисяч будівель.

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