Сибирь охватили ураган и пожары: огонь переходит на дома, есть пострадавшие

В Сибири сразу несколько регионов охватил ураган, который усилил природные пожары. Уже известно о первых пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

На данный момент известно, что сильный ветер усилились пожары, из-за чего огонь переходит на дома. Скорость порывов ветра достигает 30 м/с. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится как минимум завтрашнего дня, воскресенья.

Так, в Хакасии из-за пожар был введен режим чрезвычайной ситуации, о чем сообщил глава региона Валентин Коновалов.

"Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров... Осложненная пожарная обстановка сейчас сохраняется в поселках Калинино и Сапогов, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение", - сказал он.

Помимо этого, разрушения несет не только огонь, но и сам ветер. Исходя из последних данных, в регионе из-за сильного ветра пострадали 4 человека.

Также ураган повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе, о чем тоже рассказал Канавалов.