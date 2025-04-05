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Сибирь охватили ураган и пожары: огонь переходит на дома, есть пострадавшие

Суббота 05 апреля 2025 16:44
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Сибирь охватили ураган и пожары: огонь переходит на дома, есть пострадавшие Фото: пострадали минимум четыре человека (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Сибири сразу несколько регионов охватил ураган, который усилил природные пожары. Уже известно о первых пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

На данный момент известно, что сильный ветер усилились пожары, из-за чего огонь переходит на дома. Скорость порывов ветра достигает 30 м/с. Синоптики прогнозируют, что непогода продлится как минимум завтрашнего дня, воскресенья.

Так, в Хакасии из-за пожар был введен режим чрезвычайной ситуации, о чем сообщил глава региона Валентин Коновалов.

"Из-за сильных порывов ветра на территории многих муниципалитетов обострилась пожарная обстановка, зарегистрированы очаги порядка 43 пожаров... Осложненная пожарная обстановка сейчас сохраняется в поселках Калинино и Сапогов, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. В ряде муниципалитетов нарушено электроснабжение", - сказал он.

Помимо этого, разрушения несет не только огонь, но и сам ветер. Исходя из последних данных, в регионе из-за сильного ветра пострадали 4 человека.

Также ураган повредил крыши домов и социальных объектов в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе, о чем тоже рассказал Канавалов.

Чрезвычайные происшествия

Напомним, что 7 января 2025 года в разных районах Лос-Анджелеса вспыхнули шесть пожаров, которые очень быстро охватили более 14 500 гектаров территории. На следующий день в Калифорнии объявили чрезвычайное положение.

Известно, что в результате стихии были погибшие, пострадавшие , а также эти пожары повредили или разрушили 10 тысяч зданий.

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