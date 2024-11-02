Сибіга звернувся до Заходу через атаки "Шахедів": зніміть всі обмеження на захист від терору

Він повідомив, що протягом вересня Росія застосувала проти України 1331 дрон типу "Шахед". Це у свою чергу, дорівнює близько 44 дронам на день.

Тим часом за жовтень ворог використав для атак по Україні 1908 "Шахедів". Тобто в середньому, за цей місяць росіяни використовували 62 дрони на день.

Сьогодні РФ запустила по Києву та іншим містам вже 71 безпілотник. У зв'язку з цим міністр закордонних справ закликав Захід виконати дві дії.

"Дайте дозвіл Україні бити по їхніх пунктах базування та складах в Росії. Дозвольте партнерам перехоплювати їх у нашому небі. Зніміть всі обмеження на захист життя від терору", - написав Сибіга.