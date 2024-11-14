Сибіга звернувся до кандидата Трампа на держсекретаря США

Трамп висунув кандидата на держсекретаря

Нагадаємо, вчора, 13 листопада, Дональд Трамп офіційно висунув кандидатуру Марко Рубіо на посаду нового державного секретаря США.

За даними західних ЗМІ, Рубіо був одним із найрадикальніших кандидатів Трампа на посаду голови Держдепу. Зокрема, він виступає за жорстку політику проти Китаю, Ірану та Куби.

Рубіо зазначав, що Україні необхідно шукати можливість для мирного врегулювання війни з Росією, а не продовжувати спроби повернути всі свої території.

Також він голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні у розмірі 61 млрд доларів.

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