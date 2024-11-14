Сибига обратился к кандидату Трампа на госсекретаря США

Трамп выдвинул кандидата на госсекретаря

Напомним, вчера, 13 ноября, Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру Марко Рубио на должность нового государственного секретаря США.

По данным западных СМИ, Рубио был одним из самых радикальных кандидатов Трампа на должность главы Госдепа. В частности, он выступает за жесткую политику против Китая, Ирана и Кубы.

При этом Рубио отмечал, что Украине необходимо искать возможность для мирного урегулирования войны с Россией, а не продолжать попытки вернуть все свои территории.

Также он голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

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