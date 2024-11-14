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Сибига обратился к кандидату Трампа на госсекретаря США

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к кандидату на должность госсекретаря США Марко Рубио. Он ожидает, что Вашингтон будет продвигать принцип "мир через силу" в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.

Сибига поздравил сенатора Рубио с номинацией на должность 72-го государственного секретаря США.

"Я с нетерпением жду совместной работы, углубления взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и США и продвижения мира через силу в Украине и во всем мире", - добавил глава МИД. 

 

Трамп выдвинул кандидата на госсекретаря

Напомним, вчера, 13 ноября, Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру Марко Рубио на должность нового государственного секретаря США.

По данным западных СМИ, Рубио был одним из самых радикальных кандидатов Трампа на должность главы Госдепа. В частности, он выступает за жесткую политику против Китая, Ирана и Кубы.

При этом Рубио отмечал, что Украине необходимо искать возможность для мирного урегулирования войны с Россией, а не продолжать попытки вернуть все свои территории.

Также он голосовал против дополнительного финансирования помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

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МИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампАндрей Сибига