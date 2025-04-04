Сибіга зустрівся з Сійярто і домовився про подальші контакти
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Брюсселі 4 квітня. Вони домовилися про подальші контакти між сторонами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).
"Я зустрівся з Петером Сійярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний та підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною", - зазначив міністр.
За словами Сибіги, він обговорив з Сійярто шляхи вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах. При цьому Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною.
Міністри домовилися провести наступний раунд відповідних консультацій між українською та угорською командами наступного тижня.
"Як два сусіди, обидва наші народи заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток", - додав глава МЗС України.
Варто зазначити, що перед зустріччю глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що мав зустрітися з Сибігою минулого тижня. Але, за його словами, зустріч була скасована з боку України.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив намір провести зустріч. Перед цим Сибіга спілкувався з Сійярто 18 березня на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.
Позиція Угорщини щодо України
Угорщина послідовно виступає проти вступу України до Європейського Союзу, а також блокує надання допомоги Україні. Будапешт перешкоджає продовженню та розширенню санкцій ЄС проти Росії, висуваючи власні умови та затягуючи ухвалення рішень.
У лютому 2025 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив список з 12 вимог до Брюсселя, серед яких - відмова від прийняття України до ЄС.
Такі дії Будапешту спричинили обговорення серед країн-членів ЄС щодо можливості ухвалення рішень стосовно України без участі Угорщини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.