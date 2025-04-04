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Сибіга зустрівся з Сійярто і домовився про подальші контакти

Брюссель, П'ятниця 04 квітня 2025 16:34
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Сибіга зустрівся з Сійярто і домовився про подальші контакти Фото: Андрій Сибіга і Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Брюсселі 4 квітня. Вони домовилися про подальші контакти між сторонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).

"Я зустрівся з Петером Сійярто, щоб обговорити наш двосторонній порядок денний та підтвердити зацікавленість України у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, він обговорив з Сійярто шляхи вирішення проблемних питань у двосторонніх відносинах. При цьому Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у підтримці конструктивного діалогу з Угорщиною.

Міністри домовилися провести наступний раунд відповідних консультацій між українською та угорською командами наступного тижня.

"Як два сусіди, обидва наші народи заслуговують на надійний мир, безпеку та розвиток", - додав глава МЗС України.

Варто зазначити, що перед зустріччю глава МЗС Угорщини Петер Сійярто поскаржився, що мав зустрітися з Сибігою минулого тижня. Але, за його словами, зустріч була скасована з боку України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив намір провести зустріч. Перед цим Сибіга спілкувався з Сійярто 18 березня на полях конференції Raisina Dialogue в Нью-Делі.

Позиція Угорщини щодо України

​Угорщина послідовно виступає проти вступу України до Європейського Союзу, а також блокує надання допомоги Україні. Будапешт перешкоджає продовженню та розширенню санкцій ЄС проти Росії, висуваючи власні умови та затягуючи ухвалення рішень. ​

У лютому 2025 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив список з 12 вимог до Брюсселя, серед яких - відмова від прийняття України до ЄС.

Такі дії Будапешту спричинили обговорення серед країн-членів ЄС щодо можливості ухвалення рішень стосовно України без участі Угорщини.

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МЗС України Україна Угорщина Андрій Сибіга
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