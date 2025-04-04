Сибига встретился с Сийярто и договорился о дальнейших контактах
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с главой МИД Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе 4 апреля. Они договорились о дальнейших контактах между сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).
"Я встретился с Петером Сийярто, чтобы обсудить нашу двустороннюю повестку дня и подтвердить заинтересованность Украины в поддержке конструктивного диалога с Венгрией", - отметил министр.
По словам Сибиги, он обсудил с Сийярто пути решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях. При этом Сибига подчеркнул, что Украина заинтересована в поддержке конструктивного диалога с Венгрией.
Министры договорились провести следующий раунд соответствующих консультаций между украинской и венгерской командами на следующей неделе.
"Как два соседа, оба наших народа заслуживают надежного мира, безопасности и развития", - добавил глава МИД Украины.
Стоит отметить, что перед встречей глава МИД Венгрии Петер Сийярто пожаловался, что должен был встретиться с Сибигой на прошлой неделе. Но, по его словам, встреча была отменена со стороны Украины.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил намерение провести встречу. Перед этим Сибига общался с Сийярто 18 марта на полях конференции Raisina Dialogue в Нью-Дели.
Позиция Венгрии по Украине
Венгрия последовательно выступает против вступления Украины в Европейский Союз, а также блокирует предоставление помощи Украине. Будапешт препятствует продлению и расширению санкций ЕС против России, выдвигая собственные условия и затягивая принятие решений.
В феврале 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал список из 12 требований к Брюсселю, среди которых - отказ от принятия Украины в ЕС.
Такие действия Будапешта вызвали обсуждение среди стран-членов ЕС о возможности принятия решений по Украине без участия Венгрии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.