Сибіга зустрівся з президентом Азербайджану у Баку: обговорили посилення партнерства

Сторони обговорили двосторонні відносини, підтримку територіальної цілісності України та шляхи протидії російській агресії.
Сибіга подякував Азербайджану за гуманітарну і енергетичну допомогу, яку країна надала Україні взимку.
"Я особисто подякував Президенту Алієву за підтримку Азербайджаном територіальної цілісності та суверенітету України, а також за гуманітарну та енергетичну допомогу взимку", - сказав Сибіга.
Також було узгоджено подальші кроки розвитку стратегічного партнерства, зокрема участь Азербайджану у Конференції з відновлення України в Римі 10-11 липня.