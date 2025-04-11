Алієв: війну в Україні завершить капітуляція однієї зі сторін, а не тимчасове перемир'я

В реальному світі війни завершуються лише після підписання акту капітуляції однієї зі сторін. "Режим тиші" необхідний лише для того, щоб "перегрупуватися, мобілізуватися і почати все заново".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Азербайджану Ільхам Алієв, якого цитує Central Asia Media.

"Я особисто, будучи реалістом, не бачу в доступному для огляду майбутньому жодних перспектив миру між Україною і Росією", - заявив Алієв під час виступу на міжнародному форумі "До нового світопорядку".

Він нагадав, що країна-терорист Росія оголосила тимчасово окуповані території "своїми" й не планує відступати від цієї позиції. Київ та весь світ вважає ці території частиною України й також не готовий жертвувати ними.

"На жаль, війни закінчуються, коли підписується остаточний акт капітуляції", - додав він.

Алієв зауважив, що його країна, у питанні війни між Росією та Україною, завжди була на боці Києва, оскільки Азербайджан також свого часу постраждав від окупації та порушення територіальної цілісності.

"Як керівник країни, яка пережила дві гарячі війни й період між ними, можу вам сказати, що припинення вогню ніколи не зупиняє війну. Ніколи. Війна не припинялася і в нашому випадку. Це просто тимчасове полегшення для країн, щоб перегрупуватися, мобілізуватися і почати все заново", - пояснив він.