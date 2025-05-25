Сибига встретился с президентом Азербайджана в Баку: обсудили усиление партнерства

Стороны обсудили двусторонние отношения, поддержку территориальной целостности Украины и пути противодействия российской агрессии.
Сибига поблагодарил Азербайджан за гуманитарную и энергетическую помощь, которую страна предоставила Украине зимой.
"Я лично поблагодарил Президента Алиева за поддержку Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную и энергетическую помощь зимой", - сказал Сибига.
Также были согласованы дальнейшие шаги развития стратегического партнерства, в частности участие Азербайджана в Конференции по восстановлению Украины в Риме 10-11 июля.