Сибіга на зустрічі з Келлогом підтвердив готовність України досягти миру через силу

Візит Келлога до України

Нагадаємо, у середу, 19 лютого, стало відомо, що спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог прибув до Києва з офіційним візитом. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім того, Келлог зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, керівниками розвідок і спеціальних служб. Також у нього була зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Детальніше про візит Келлога до України - у нашому матеріалі.

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