Сибига на встрече с Келлогом подтвердил готовность Украины достичь мира через силу

Визит Келлога в Украину

Напомним, в среду, 19 февраля, стало известно, что спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Келлог встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, руководителями разведок и специальных служб. Также у него была встреча с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Подробнее о визите Келлога в Украину - в нашем материале.

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