Сибига на встрече с Келлогом подтвердил готовность Украины достичь мира через силу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Они обсудили пути для достижения мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сибигу в X (Twitter).
"Я встретился с Китом Келлогом, чтобы обсудить пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - написал глава МИД.
Фото: Сибига встретился с Келлогом (x.com/andrii_sybiha)
По словам министра, в разговоре со спецпредставителем президента США он подтвердил готовность Украины достичь мира через силу, а также поделился видением необходимых шагов для этого.
"Я также повторил, что безопасность Украины и трансатлантики являются неделимыми", - добавил Сибига.
Напомним, в среду, 19 февраля, стало известно, что спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Кроме того, Келлог встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, руководителями разведок и специальных служб. Также у него была встреча с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
Подробнее о визите Келлога в Украину - в нашем материале.
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