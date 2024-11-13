Сибіга заявив про "стриманий оптимізм" щодо дозволу США на удари по Росії

Дозвіл на далекобійні удари по території РФ

Нагадаємо, США та Велика Британія надали Україні далекобійні ракети. Проте партнери обмежили можливості використання отриманої зброї. Україні не дозволяють завдавати ударів західними ракетами вглиб території Росії.

Партнери стурбовані, що такий крок може призвести до ескалації.

Також у Пентагоні нещодавно назвали ще одну причину, чому США забороняють Україні бити ATACMS. Росія вже нібито перемістила цілі за межі радіуса дії наданих Україні ракет ATACMS на 300 кілометрів від кордону.

Водночас нещодавно повідомлялося, що адміністрація Байдена може змінити позицію щодо ударів вглиб РФ далекобійною зброєю. Наступні декілька тижнів можуть бути вирішальними.

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