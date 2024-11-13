Сибига заявил о "сдержанном оптимизме" по разрешению США на удары по России

Разрешение на дальнобойные удары по территории РФ

Напомним, США и Великобритания передали Украине дальнобойные ракеты. Однако партнеры ограничили возможность использования полученного оружия. Украине не разрешают наносить удары западными ракетами вглубь территории России.

Партнеры обеспокоены тем, что такой шаг может привести к эскалации.

Также в Пентагоне недавно назвали еще одну причину, почему США запрещают Украине избивать ATACMS. Россия уже якобы переместила цели за пределы радиуса действия предоставленных Украине ракет ATACMS в 300 километрах от границы.

В то же время, недавно сообщалось, что администрация Байдена может изменить позицию по ударам вглубь РФ дальнобойным оружием. Следующие несколько недель могут быть решающими.

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